Buon compleanno, Kate Pierson

Il 27 aprile del 1948 nasceva la "rossa" dei B-52's, storico gruppo di Athens, Georgia. Ripercorriamo la sua carriera attraverso le hit del gruppo, e le collaborazioni storiche, a partire da quella con i R.E.M., per cui cantò diverse canzoni in "Out of time".

Ecco la hit più famosa del gruppo: "Love shack"