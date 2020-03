Eric Patrick Clapton è nato il 30 marzo del 1945 a Ripley, nel Surrey. Il chitarrista britannico ha cominciato a suonare semiprofessionalmente nel 1962, diciassettenne, nel gruppo R’n’B britannico dei Roosters, con i quali è rimasto circa un anno prima di entrare negli Yardbirds - ed iniziare così una carriera stellare. Sono innumerevoli i dischi nel quali ha suonato o dei quali è stato protagonista, come componente di una band o come solista; qualcuno invece si è preso la briga di contare quante volte ha suonato dal vivo, totalizzando oltre tremila esibizioni in 58 nazioni davanti a un pubblico stimato complessivamente in oltre due miliardi di persone.

Qui di seguito vi proponiamo un tentativo di riassumere la storia musicale di Eric Clapton in dieci momenti rappresentativi. Buon ascolto!