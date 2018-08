La voce di "La notte" spegne oggi 36 candeline. Salita alla ribalta nel 2009 grazie alla vittoria nella categoria Proposte del Festival di Sanremo con "Sincerità ", Arisa ha pubblicato ad oggi un totale di cinque album in studio e singoli di successo come, oltre a quello con cui ha vinto tra i giovani a Sanremo, "Malamorenò", "La notte", "L'amore è un'altra cosa", "Meraviglioso amore mio" e "Guardando il cielo". Nel 2014, con "Controvento", ha vinto l'edizione numero 64 del Festival di Sanremo. Il suo ultimo album, "Guardando il cielo", è uscito nel febbraio 2016 in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con l'omonima canzone. Oggi Arisa non è solo una cantante: è anche un'attrice (ha recitato in tre film diretti da Ricky Tognazzi, Alessandro Genovesi e Neri Parenti), doppiatrice (ha prestato la sua voce ai personaggi di tre film d'animazione), scrittrice (ha pubblicato due libri), personaggio televisivo (giudice a X Factor, concorrente del reality "Monte Bianco" e co-conduttrice di Sanremo nel 2015) e personaggio social (ricordate quei selfie?). Come avevamo scritto nella recensione del suo ultimo album, "Guardando il cielo", Arisa può scalare il Monte Bianco, postare selfie improbabili sui social network, tagliarsi i capelli a zero... Ma quando canta, e soprattutto quando canta le canzoni giuste, non ce n'è per nessuno. Non ci credete? Ascoltate le canzoni che trovate nelle pagine a seguire...