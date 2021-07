Il Live Aid e il concerto che i Led Zeppelin cercarono di dimenticare

Il 13 luglio 1985, a Londra e Philadelphia, si svolse il Live Aid, organizzato da Bob Geldof e Midge Ure per raccogliere fondi per combattere la fame in Etiopia. Nel 2020 fu cifra tonda (35 anni), ma lo ricordiamo anche in questa occasione, meno canonica: abbiamo scelto 9 performance memorabili, e una che si è cercato di cancellare. Partiamo da questa: la reunion dei Led Zeppelin: che la band ripudiò, non concedendo le liberatorie per includerla nelle successive pubblicazioni. Nella reunion del 2007, per recuperare quella figuraccia, si misero a provare per settimane...