Demetrio Stratos nasceva il 22 aprile 1945: 10 grandi performance della sua carriera musicale per ricordarlo - VIDEO/AUDIO

Demetrio Stratos, alias Efstràtios Dimitrìu (nato il 22 aprile 1945), è una delle figure più iconiche e leggendarie della storia del rock "colto" - ma anche della musica (italiana e non).

Il cantante, polistrumentista e musicologo di origine greca (poi naturalizzato italiano) è notissimo per essere stato frontman prima de I Ribelli e poi degli Area - una vera istituzione nei generi fusion e prog rock. Ma nel contempo, si è dedicato a numerosi altri progetti, lavorando e collaborando con tanti colleghi e sperimentatori del suono.

Con gli Area incise cinque album fra il 1973 e il 1978 - anno in cui abbandonò la band per dedicarsi totalmente ai suoi studi nel campo della ricerca vocale. In questo ambito era riconosciuto come un'autorità e infatti subito inanellò una serie di contatti e collaborazioni con John Cage (che lo invitò a esibirsi al Roundabout Theatre di New York), Merce Cunningham, la Dance Company, Andy Warhol, Jasper Johns...

Ma purtroppo la tragedia era in agguato. Nel 1979, infatti, Stratos - appena trentaquattrenne - venne colpito da una forma gravissima di anemia aplastica (ossiauna insufficiente produzione, nel midollo osseo, di cellule del sangue di tutti i tipi). Andò a farsi curare presso il Memorial Hospital di New York, dove con costose terapie e un trapianto di midollo osseo sembrava che avrebbe potuto ritrovare la propria salute. Ma, proprio alla vigilia di un grande concerto organizzato da amici musicisti italiani (fra cui la PFM) per raccogliere fondi da destinare a pagare la degenza di Stratos, lui morì. Era il 13 giugno del 1979.

Lo ricordiamo con 10 brani - da solista, con gli Area e con altri artisti - che rendono omaggio al suo talento immenso.