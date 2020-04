Oggi è nota soprattutto per i risultati ottenuti come discografica e talent scout, ma c'è stato un tempo in cui Caterina Caselli era una cantante di grande successo. Diciamo che fra il 1965 e il 1968 è stata una delle voci femminili italiane più conosciute, e che anche nella seconda parte della sua attività da interprete ha conservato buona parte della sua popolarità - fino alla scelta di abbandonare la scena da protagonista per passare dietro le quinte. Una scelta compiuta abbastanza tempestivamente, nel 1975, e mantenuta con una sola eccezione (una partecipazione al Festival di Sanremo del 1990). Vi proponiamo una selezione dei maggiori hit della Caterina Caselli "al microfono".