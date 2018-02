Reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2018, dove hanno proposto in gara tra i "big" la loro "Frida (Mai, mai, mai)", i Kolors annunciano le date del nuovo tour.

La serie di concerti, che è stata battezzata proprio "Frida tour", vedrà il trio guidato da Stash esibirsi in cinque club italiani in una dimensione intima. Ecco, di seguito, le date:

4 marzo - Napoli, Hart

5 marzo - Roma, Quirinetta

7 marzo - Bologna, Locomotiv

10 marzo - Milano, Tunnel

12 marzo - Torino, Hiroshima Mon Amour

I biglietti per i cinque concerti saranno in vendita dalle ore 14.30 di domani, venerdì 16 febbraio, su Ticketone e nei punti vendita abituali.

L'ultimo album in studio dei Kolors è "You", uscito nel maggio dello scorso anno. La band è attualmente al lavoro su nuove canzoni, ma per ora non c'è un progetto discografico preciso legato a "Frida (Mai, mai, mai)" e alla partecipazione al Festival di Sanremo.