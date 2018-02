Allo stato attuale, il 2018 dei Radiohead prevede sei concerti in Sud America ad Aprile. Ma non disperate: Rockol è in grado di anticipare in esclusiva che Thom Yorke sarà in tour quest'estate in Europa da solista, e l'Italia sarà compresa.

Si tratterà di un tour nei teatri, e le date italiane saranno più di una. Al momento non ci sono altri dettagli: sono in via di definizione. Ma l'ufficializzazione dovrebbe arrivare nel giro di una o due settimane.

Lo spettacolo dovrebbe essere simile a quello, sempre da solista, portat negli Stati Uniti lo scorso inverno per tre concerti in California e Texas: a Los Angeles con l'aiuto del produttore NIgel Godrich, aveva proposto una setlist di 15 canzoni, tra cui gli inediti "Saturdays" e "I am a very rude person" , brani del disco solista "Tomorrow's modern boxes" e degli Atoms for Peace.

Questa la scaletta del concerto di Los Angeles del 12 dicembre

The Clock

A Brain in a Bottle

Impossible Knots (inedita)

I Am a Very Rude Person (inedita, prima volta dal vivo)

Two Feet Off the Ground (prima volta dal vivo)

Amok (da "Atoms for Peace")

Not the News (inedita)

Truth Ray

Traffic (inedita)

Twist (inedita)

Pink Section -> Nose Grows Some

Cymbal Rush

Saturdays (inedita, prima volta dal vivo)

Bis:

Interference