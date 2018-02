Alla fine della quarta puntata del Festival di Sanremo 2018, che si è appena conclusa, è stata mostrata una "classifica" parziale che rappresenta un'indicazione generale della votazione della giuria degli "esperti". Ricordiamo che per la quarta e per la quinta serata, quella del venerdì e quella del sabato, sono chiamate a votare tre giurie diverse: il pubblico da casa con il televoto (40% sul risultato); i giornalisti della sala stampa (30%); e la giuria degli "esperti" (30%). Ecco come gli "esperti" hanno votato stasera:

"Zona blu" (parte alta della classifica)

Max Gazzé - "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno"

Luca Barbarossa - "Passame er sale"

Giovanni Caccamo - "Eterno"

Ermal Meta e Fabrizio Moro - "Non mi avete fatto niente"

Ron - "Almeno pensami"

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico - "Imparare ad amarsi"

Diodato e Roy Paci - "Adesso"



"Zona gialla" (parte media)

Le Vibrazioni - "Così sbagliato"

Annalisa - "Il mondo prima di te"

Kolors - "Frida (Mai, mai, mai)"

Enzo Avitabile e Peppe Servillo - "Il coraggio di ogni giorno"

Red Canzian - "Ognuno ha il suo racconto"

Lo Stato Sociale - "Una vita in vacanza"



"Zona rossa" (parte bassa)

Decibel - "Lettera dal Duca"

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - "Il segreto del tempo"

Noemi - "Non smettere mai di cercarmi"

Renzo Rubino - "Costruire"

Mario Biondi - "Rivederti"

Elio e Le Storie Tese - "Arrivedorci"

Nina Zilli - "Senza appartenere"