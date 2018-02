Discograficamente fermo a "Supereroe", il suo secondo disco, uscito nel 2015, Andrea Nardinocchi si appresta a tornare sulle scene con un nuovo lavoro. Il cantautore bolognese ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali un lungo post in cui racconta di aver deciso di ricominciare da capo, da indipendente: sono infatti scomparsi dalla sua pagina Facebook ufficiale tutti i riferimenti a Universal, l'etichetta che aveva pubblicato il suo precedente disco. E sotto la dicitura "etichetta discografica" ora si legge: "ANNA records" (ANNA sembrerebbe rimandare alle prime due lettere del nome e del cognome del cantautore).

Nel post, Nardinocchi scrive:

"Negli ultimi anni avrei voluto tornare indietro e chiamarmi ANNA per avere uno scudo, per avere una corazza decisamente più figa e più inerente alla mia musica, rispetto al nome 'Andrea Nardinocchi', che a me è sempre suonato come il nome di un impiegato di banca".

Poi, ancora:

"Alla fine ho deciso di tenermi questo, perché cambiarlo sarebbe come dire 'ho perso la battaglia'. O peggio: 'Ho perso la battaglia e adesso mi chiamo con un nome da donna per attirare l'attenzione".

Il post pubblicato da Nardinocchi segue altri post pubblicati negli ultimi giorni, sempre sui social, tutti caratterizzati da uno stile di comunicazione molto difficile da interpretare: "Non so chi sono, sono tante cose, tante personalità diverse. Da sempre faccio fatica ad identificarmi in UNA su tutte", ha scritto qualche giorno fa, dopo aver cambiato anche aggiornato le immagini del suo profilo con foto più recenti.

Andrea Nardinocchi ha esordito nel 2013 con l'album "Il momento perfetto", anticipato dal singolo "Un posto per me" e da "Storia impossibile" (brano presentato in gara tra le "Nuove Proposte" al Festival di Sanremo). Nel 2015 ha poi pubblicato il secondo disco di inediti, "Supereroe", realizzato con la supervisione di Elisa, mentre l'anno successivo ha dato vita insieme al produttore e dj Aquadrop al progetto DVMBO, del quale è stato pubblicato il singolo "Taranta".