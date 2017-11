Carl Brave x Franco126, il duo romano di "Polaroid", hanno pubblicato una nuova canzone non inclusa all'interno del loro album d'esordio, uscito prima dell'estate.

Il nuovo singolo si intitola "Argentario" e arriva dopo una manciata di singoli pubblicati durante l'estate e non presenti all'interno di "Polaroid": il duetto con Coez su "Barceloneta", "Medusa" "Cheregazzina" e "Avocado".

L'uscita della canzone è accompagnata dall'annuncio delle date del nuovo tour, che terrà impegnati Carl Brave x Franco126 nei club italiani tra gennaio e febbraio. I biglietti per tutte le date sono in vendita da oggi, giovedì 23 novembre, su TicketOne al prezzo di 15 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).Ad accompagnare il duo in queste date ci sarà una band che, per l'occasione, sarà impreziosita dall'inserimento di un secondo chitarrista e di un trombettista.

Queste le date del tour invernale di Carl Brave x Franco126:

26 gennaio 2018 - Napoli, Casa della Musica

1 febbraio - Milano, Alcatraz

2 febbraio - Torino, Teatro Concordia

9 febbraio - Roma, Atlantico

16 febbraio - Bologna, Estragon

17 febbraio - Marghera (VE), Rivolta