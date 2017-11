Approda sul grande schermo, nella versione inedita “VASCO MODENA PARK – IL FILM”, l’evento che lo scorso 1 luglio a Modena, ha visto Vasco Rossi protagonista assoluto assieme ai 220.000 spettatori accorsi da ogni parte per partecipare alla ‘festa epocale’ dei suoi primi 40 anni ‘dal fronte del palco’.

Per continuare anche su grande schermo la magia del live, “VASCO MODENA PARK – IL FILM” sarà arricchito da materiali inediti e dalle riflessioni dello stesso Vasco, che si trasformerà in un Caronte capace di trasportare i fan a esplorare gli spartiti della sua vita.

Come il concerto, “VASCO MODENA PARK – IL FILM” diretto da Giuseppedomingo Romano in arte Pepsy Romanofff segna dei record: team regia composto da oltre 100 persone e 27 telecamere (in 4-5-6-K puntate su palco e pubblico) e 35 linee di montaggio in synch per 03:37 minuti. Secondi per numero solo al tour Live in Paris degli U2. Durante il live, sono state proiettate sui megaschermi 40 video scenografie originali realizzate ad hoc per accompagnare le canzoni della scaletta, proiettate in 6K su una superficie di 2.500 mq culminati nei 500 videomessaggi proiettati durante la performance di “Vivere”. Accanto alle riprese digitali, sono state realizzate delle riprese in 35mm: “Volevamo realizzare una traccia analogica di questo grande evento – dichiara il regista - esattamente come è successo da sempre nella storia recente. Grazie a una macchina da presa Arri 435, (la stessa usata in tanti film dal direttore della fotografia premio Oscar Vittorio Storaro), sono state realizzate delle riprese a spalla durante la performance di “Sally” e “Un senso””.

Oltre due ore di rock e di energia pura, ancora una volta tutti insieme. Ma questa volta al cinema! In anteprima il 1° dicembre nei cinema selezionati e in tutte le sale d’Italia dal 4 al 7 dicembre.

Ti piacerebbe essere tra i fortunati che andranno al cinema a dicembre?

Rockol ti regala i biglietti. Come partecipare? Semplicissimo. Basta scrivere una mail all’ indirizzo contest@rockol.it, indicando le proprie generalità. I più veloci - farà fede l’ orario della nostra server mail – verranno contattati dalla redazione di Rockol per la modalità di ritiro dei tagliandi.

Buona fortuna!