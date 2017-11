Lo storico gruppo rock statunitense ha condiviso la traccia audio della prima esecuzione dal vivo in assoluto del brano "New Kid in Town", canzone presente nell’album “Hotel California” del 1976. Il brano è scritto da Don Henley, J.D. Souther e Glenn Frey, quest'ultimo voce principale del pezzo.

Questa versione live di “New Kid in Town” è tratta da uno dei concerti tenutisi al “The Forum” di Los Angeles nell’ottobre del 1976 qualche settimana prima dell’uscita del disco “Hotel California”.

ASCOLTA QUI “NEW KID IN TOWN” LIVE 1976 DEGLI EAGLES

Il prossimo 24 novembre uscirà un'edizione speciale di "Hotel California" pensata per festeggiare i quarant'anni del disco. L'edizione deluxe contiene 2 CD e un disco Blu-ray: oltre all'album originale in studio ci sono dieci registrazioni live inedite e missaggi in alta risoluzione. Il cofanetto include anche rare foto dell'epoca mai viste prima, una riproduzione del libro del tour e un poster.