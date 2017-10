Sono stati confermati oggi dai vertici dell'emittente televisiva musicale i nomi dei primi perfomer confermati per l'edizione 2017 degli MTV Europe Music Awards, in programma alla SSE Arena di Wembley, Londra, il prossimo 12 novembre: sul palco del palazzetto adiacente al leggendario stadio che ospita gli incontri della nazionale britannica di calcio saliranno, tra gli altri, i Killers, Ke$ha, Demi Lovato, Shawn Mendes e Stormzy.

A premiare i vincitori sono stati chiamati l’attrice Natalie Dormer, in queste settimane di scena a teatro nel West End londinese con lo spettacolo "Venere in pelliccia", e le cantanti Madison Beer e Sabrina Carpenter.

Lo show, come già riferito, sarà trasmesso in Italia esclusiva su MTV (canale 133 di Sky) a partire dalle ore 21.00, e in contemporanea su Comedy Central (canale 124 di Sky) in lingua originale.