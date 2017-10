Robert Plant ha messo a tacere nuove voci che vorrebbero i membri dei Led Zeppelin tornare a suonare sullo stesso palco.

L'ex ugola della leggendaria rock band di "Whole lotta love", che ha da poco pubblicato il suo album solista "Carry fire", ha concesso un'intervista al quotidiano britannico Daily Telegraph nella quale ha risposto anche ad una domanda su un'eventuale reunion dei Led Zeppelin. Plant è stato piuttosto chiaro e ha detto:

"Non puoi mai tornare indietro. È abbastanza difficile ripetere qualcosa che risale a un anno fa, figuriamoci una cosa che risale a 49 anni fa. Devo continuare ad andare avanti".

Le speranze dei fan dei Led Zeppelin relative ad una possibile reunion di Robert Plant con Jimmy Page e John Paul Jones si erano riaccese prima dell'estate, quando sul sito di Robert Plant era spuntato un messaggio che alludeva ad un importante annuncio: "Da un momento all'altro...", recitava la scritta.

Solo in un secondo momento, però, ci si era resi conto che quel messaggio era stato pubblicato sul sito di Robert Plant un mese prima e che faceva probabilmente riferimento proprio al nuovo album solista di Plant, che in quelle settimane si trovava in studio di registrazione insieme ai Sensational Space Shifters.

Pochi giorni dopo ci aveva pensato il promoter del Desert Trip, il festival californiano che lo scorso autunno ha fatto suonare sullo stesso palco giganti del rock come Neil Young, Bob Dylan, Who, Roger Waters, Paul McCartney e Rolling Stones: "Vorremmo avere i Led, se capite cosa voglio dire...", aveva detto. Ma Billboard, citando le proprie fonti, aveva riferito che non c'era alcun accordo, in realtà, per far sì che Page, Plant e Jones tornassero a suonare insieme.

I tre suonarono l'ultima volta sullo stesso palco nel 2007, a Londra, per un concerto in memoria del discografico e mentore Ahmet Ertegun.