La band di Tucson ha annunciato l'uscita del nono studio album che arriverà il prossimo 26 gennaio e che sarà intitolato "The thread that keeps us". Il disco è il successore di "Edge of the sun" uscito nel 2015.

Contemporaneamente all'annuncio del nuovo disco i Calexico hanno pubblicato il primo singolo estratto "End of the World with you" di cui potete vedere qui sotto il lyric video:

Al contrario dei precedenti lavori, "The thread that keeps us", non è stato concepito in Arizona ma bensì in California dove il cantante e chitarrista Joey Burns e il batterista John Convertino hanno trovato una sorta "di casa spirituale" trasformata poi in uno studio di registrazione, dandole il nome di "Panoramic House".

Nel disco non ci saranno canzoni di protesta ma la band dell'Arizona si concentrerà principalmente sulle musiche e sulle liriche.

Qui la tracklist del disco:

01. End of the World With You

02. Voices in the Field

03. Bridge to Nowhere

04. Spinball

05. Under the Wheels

06. The Town & Miss Lorraine

07. Flores y Tamales

08. Another Space

09. Unconditional Waltz

10. Girl in the Forrest

11. Eyes Wide Awake

12. Dead in the Water

13. Shortboard

14. Thrown to the Wild

15. Music Box

I Calexico porteranno il nuovo album in tour per l'Europa e faranno tappa in Italia per tre date:

13 Marzo, Roma @ Auditorium Parco Della Musica

14 Marzo, Milano @ Alcatraz Milano

16 Marzo, Bologna @ Estragon