Noel Gallagher ha annunciato l'uscita di un nuovo album registrato con gli High Flying Birds, il gruppo da lui fondato nel 2010 dopo lo scioglimento degli Oasis. Il disco si intitola "Who built the moon?" e raggiungerà il mercato il prossimo 24 novembre.

L'album è frutto di due anni di lavoro che hanno visto il più grande dei fratelli Gallagher collaborare con il produttore David Holmes. Tra gli ospiti del disco, che viene presentato come un lavoro "a metà tra lo sperimentale e un jukebox in cui le influenze musicali sono senza tempo", anche Paul Weller e Johnny Marr.

Insieme all'annuncio del disco è arrivato anche quello del relativo tour, che vedrà Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds tornare ad esibirsi anche in Italia - seppur per un'unica data. Noel e il suo gruppo suoneranno nel nostro paese l'11 aprile 2018, al Fabrique di Milano: i biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di mercoledì 27 settembre in esclusiva per gli iscritti MyLiveNation, mentre la vendita generale partirà dalle ore 11 di giovedì 28 settembre su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Di seguito, il video-trailer di "Who built the moon", la tracklist e la copertina dell'album:

"Fort knox""Holy mountain""Keep on reaching""It's a beautiful World""She taught me how to fly""Be careful what you wish for""Black & white sunshine""Interlude (Wednesday Part 1)""If love is the law""The man who built the moon""End credits (Wednesday Part 2)""Dead in the water (Live at RTÉ 2FM Studios, Dublin)" - bonus track