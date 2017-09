Anche Eddie Vedder e Pharrell Williams si sono inginocchiati sul palco per protesta contro Donald Trump, proprio come aveva fatto sabato sera Stevie Wonder sul palco del Global Citizen festival di New York.

Ieri sera, domenica 24 settembre, Eddie Vedder si è esibito sul palco del Pilgrimage Festival, manifestazione ospitata dalla città di Franklin, nello stato del Tennessee. Ad un certo punto, prima di suonare "Elderly woman behind the counter in a small town", il frontman dei Pearl Jam ha raggiunto il bordo del palco e si è inchinato di fronte alla folla. Ha anche parlato della guerra (per ora) mediatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un, spiegando alla folla che un missile nordcoreano ci metterebbe appena mezz'ora ad arrivare a Seattle (dove il cantante vive insieme alla sua famiglia):

"Cosa fareste voi? Vi mettereste a urlare e a scappare, 'Ma che cosa sta succedendo? Come è possibile che sia successo?', ma ad un certo punto non servirà a niente".

Poi, rivolgendosi direttamente a Trump, Vedder ha aggiunto:

"Ci stai prendendo in giro? Puoi farla finita? Falla finita".

"Se mi voglio inginocchiare in questo momento per le persone della mia città, le persone del mio stato... Ecco cosa rappresenta questa bandiera".

E mentre Vedder si inginocchiava sul palco del Pilgrimage Festival, Pharrell Williams appoggiava la protesta su un altro palcoscenico, quello del concerto del "Concert for Charlottesville" (organizzato dalla Dave Matthews Band a poche settimane dagli scontri tra i "suprematisti" bianchi e i manifestanti antirazzisti).Verso la fine della sua esibizione, dopo aver fatto ballare il pubblico con hit come "Freedom", "Get lucky" e "Blurred lines", il cantante si è inginocchiato e ha detto: