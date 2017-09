Un account attribuito a Morrissey, @officialmoz, ha debuttato nelle ultime ore su Twitter. Accanto al nome dell'ex frontman degli Smiths c'è la spunta blu che viene assegnata dal social network dei 140 caratteri agli account "verificati". Nella descrizione dell'account c'è il titolo del nuovo album in studio di Morrissey, "Low in high school", in uscita il 17 novembre (la copertina ha scatenato una piccola polemica nel Regno Unito), e link che rimandano alla sua pagina Facebook ufficiale e al suo sito. L'immagine del profilo è una foto posata di Morrissey.

Non è la prima volta, in realtà, che su Twitter compare un account attribuito a Morrissey. Già nel 2014, in concomitanza con l'uscita dell'album "World peace is none of your business", era stato creato un account Twitter di Moz e aveva pure ottenuto la spunta blu della certificazione. Dall'account erano partiti anche un paio di tweet. Uno di questi recitava: "Seguite, seguite, seguite, Twitter è la metafora perfetta per... qualcosa. Non so cosa". In un secondo momento, però, Morrissey aveva preso le distanze da quel profilo e aveva scritto ai suoi fan:

"Deduco che sia stato aperto un account Twitter a me intestato, 'È Morrissey', ma NON è Morrissey. Non so chi abbia aperto questo account Twitter, ma per cortesia sappiate che è una mistificazione".

Il cantante aveva preso le distanze anche dall'account che lo scorso anno era stato aperto su Twitter e attribuito agli Smiths: "Seguitelo a vostro rischio e pericolo", aveva commentato.