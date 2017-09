"Sarà una grande festa popolare dove divertirci insieme”: così Nino D’Angelo presenta il suo nuovo tour teatrale: “Il Concerto 6.0”. Lo scorso 24 giugno è iniziata la grande festa di compleanno per i suoi 60 anni (di cui 40 trascorsi su un palco a cantare) con il maxi concerto tenuto allo stadio San Paolo di Napoli, sotto la “sua” curva B, che ora prosegue

con un tour nelle principali città italiane e con un salto in Europa.

La prima parte della tournée (biglietti in prevendita su Ticketone) debutterà il 5 ottobre da Milano (Teatro degli Arcimboldi) e proseguirà il 6 a Reggio Emilia (PalaBigi), il 7 a Torino (Teatro Colosseo). Dopo due date in Germania, il 14 a Leverkusen (Mph Arena) e il 15 a Stoccarda (Ostermann Arena), si continuerà in Italia: il 19 a Cosenza (Teatro Rendano), e il 21 a Roma (Auditorium Conciliazione). A novembre D’Angelo sarà in Sicilia per una tappa a Catania, il 24 (Teatro Metropolitan) e il giorno dopo a Palermo (Teatro Golden).

Nel 2018, poi, al via la seconda parte del tour. Venerdì 16 febbraio Nino D’Angelo sarà al Teatro Tenda PalaPartenope di Napoli. La tournée toccherà anche Zurigo (10 febbraio, al Volkshaus) e altre città d’Europa.

“Il Concerto 6.0” ripercorrerà la carriera tra musica, cinema e teatro di Nino D'Angelo, che, accompagnato dal suo gruppo musicale, i successi di un'attività iniziata più di 40 anni fa.

Nel corso degli show, saranno anche riproposte le immagini più belle ed emozionanti del concerto-evento dello scorso 24 giugno allo stadio San Paolo di Napoli.

Il “Concerto 6.0” fa parte di un progetto che proseguirà nei mesi a seguire, culminando presto in un triplo cd che conterrà il dvd dello show tenuto al San Paolo, un disco di inediti, e uno con "i maggiori insuccessi" di Nino D’Angelo.