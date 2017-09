Il prossimo 29 settembre uscirà "Scream", la nuova raccolta postuma del Re del Pop: l'album conterrà tredici brani già pubblicati da Michael Jackson nel corso della sua carriera (alcuni più noti, altri meno) e una traccia inedita, un mash up di "Blood on the dance floor", "Dangerous", "This place hotel", "Leave me alone" e "Is it scary" realizzato da The White Panda.

La tracklist di "Scream" mette insieme brani del repertorio solista di Michael Jackson a canzoni del periodo dei Jacksons 5 come "This place hotel" e "Torture". Non mancano le collaborazioni della popstar con altri artisti: c'è "Somebody's watching me", la canzone di Rockwell il cui ritornello fu interamente cantato da Michael Jackson; e c'è la canzone che dà il titolo all'album, quella che Michael incise insieme a sua sorella Janet nel 1995."Dirty Diana" e "Leave me alone" sono tratte dalla versione rimasterizzata di "Bad", quella del 2012.

L'unica vera novità è rappresentata, appunto, dal mash up di The White Panda: il duo, che è specializzato proprio in mash up (Vibe, la rivista statunitense dedicata all'hip hop e alla black music, li ha definiti "i re dei mash up"), è nato nei corridoi del college che Tom Evans e Dan Griffith frequentavano da ragazzini. I due hanno cominciato a fare le cose sul serio dal 2009 e nel corso degli anni sono andati in tour con star della console come Tiesto e Steve Aoki e hanno macinato numeroni su SoundCloud (spingendosi oltre i 50 milioni di streams) e su YouTube (i loro video, al momento, hanno totalizzato complessivamente oltre 25 milioni di visualizzazioni).

The White Panda ha (ri)messo mano - tra le altre - a canzoni di Lorde, Jay Z, Zayn, White Stripes e Imagine Dragons. Qui sotto potete ascoltare il loro mash up di "Under pressure" (Queen e David Bowie) e "Treasure" (Bruno Mars).

Questa la tracklist di "Scream" - più sotto la copertina della raccolta:

"This place hotel (a.k.a. Heartbreak hotel)"

"Thriller"

"Blood on the dance floor"

"Somebody's watching me (Single version)"

"Dirty Diana (2012 Remaster)"

"Torture"

"Leave me alone (2012 Remaster)"

"Scream"

"Dangerous"

"Unbreakable"

"Xscape"

"Threatened"

"Ghosts"

"Blood on the dance floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)"