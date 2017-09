È ripartito da Rimini il tour nei palasport in supporto all'album "Made in Italy" che il rocker di Correggio era stato costretto a sospendere all'inizio dell'anno a causa di alcuni problemi alle corde vocali, risolti poi con un'operazione. Ieri sera, lunedì 4 settembre, Ligabue ha presentato al pubblico dell'RDS Stadium lo spettacolo che porterà in giro nei palasport italiani fino al prossimo novembre.

Lo spettacolo è leggermente diverso da quello dei primi concerti della tournée, perché il cantautore ha rinunciato alla presentazione per intero del nuovo disco ("Made in Italy" era stato suonato per intero durante i primi concerti) e perché alle canzoni in scaletta si mischiano le immagini del film sulla storia di Riko (il protagonista del concept, interpretato da Stefano Accorsi). La pellicola, alla quale Ligabue ha lavorato durante la pausa forzata, uscirà nelle sale italiane all'inizio del 2018: tra i protagonisti, oltre ad Accorsi, troviamo anche Kasia Smutniak. "Made in Italy" è il terzo film di Ligabue come regista, dopo "Radiofreccia" del 1998 e "Da zero a dieci" del 2002.

Le canzoni in scaletta sono 24: ci sono quelle di "Made in Italy", certo, ma ci sono anche i successi del passato e i cavalli di battaglia del cantautore.

"La vita facile"

"Mi chiamano tutti Riko"

"È venerdì, non mi rompete i coglioni"

"Ho messo via"

"L'odore del sesso"

"Happy hour"

"Ho fatto in tempo ad avere un futuro"

"G come giungla"

"Quella che non sei"

"I ragazzi sono in giro"

"Sogni di rock'n'roll"

"A modo tuo"

"Ho perso le parole"

"Piccola stella senza cielo"

"Questa è la mia vita"

"Made in Italy"

"Un'altra realtà"

"Il meglio deve ancora venire"

"Non è tempo per noi"

"Lambrusco & pop corn"

"Balliamo sul mondo"

"Tra palco e realtà"



"Certe notti"

"Urlando contro il cielo"