Uscirà il 22 settembre "GEMINI", il primo album da solista di Macklemore in 12 anni; il precedente, "The Language of My World", uscito nel gennaio 2005, era stato anche il suo album di debutto; fra il 2009 e quest'anno il rapper ha collaborato con Ryan Lewis - con il quale si è esibito dal vivo in Italia il mese scorso - pubblicando due lavori, "The Heist", nel 2012, e "This Unruly Mess I've Made", nel 2016.

Nello stesso anno, Macklemore aveva diffuso un paio di brani da solista,

"Drug dealer"



e "Wednesday morning"L'album "GEMINI", del quale più sotto trovate la tracklist, comprende "Glorious", con il featuring di Skylar Grey, anticipata qualche settimana fa da un video

Tracklist

01 Ain’t Gonna Die Tonight (ft. Eric Nally)

02 Glorious (ft. Skylar Grey)

03 Marmalade (ft. Lil Yachty)

04 Willy Wonka (ft. Offset)

05 Intentions (ft. Dan Caplen)

06 Good Old Days (ft. Kesha)

07 Levitate (ft. Otieno Terry)

08 Firebreather (ft. Reignwolf)

09 How to Play the Flute (ft. King Draino)

10 Ten Million

11 Over It (ft. Donna Missal)

12 Zara (ft. Abir)

13 Corner Store (ft. Dave B & Travis Thompson)

14 Miracle (ft. Dan Caplen)

15 Church (ft. Xperience)

16 Excavate (ft. Saint Claire)