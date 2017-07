Parlare di reunion della formazione originale è esagerato, perché sul palco dovrebbero tornare anche musicisti come Roberto Girardi (batterista degli After tra il 1985 e il 1986, poi tornato nel gruppo nel 1990 per le registrazioni di "During Christine's sleep"), Paolo Cantù (alla chitarra dal 1985 al 1990), Alessandro Pellizzari (che suonò le percussioni dal 1986 al 1990) e Lorenzo Olgiati (al basso fino al 1991). Però i fan storici della band guidata da Manuel Agnelli apprezzeranno sicuramente la piccola sorpresa che gli Afterhours hanno voluto fargli per il tour con il quale si apprestano a festeggiare i primi trent'anni di carriera, quelli trascorsi dall'uscita del primo singolo ufficiale, "My bit boy".

Gli Afterhours hanno annunciato infatti che si unirà alla formazione attuale anche "un ospite speciale e un amico speciale", Giorgio Prette, batterista del gruppo dal 1990 al 2014. Prette, hanno specificato Agnelli e soci in un post pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale, non parteciperà a tutti i concerti del tour (che terrà impegnata la band fino all'inizio di settembre, per un totale di quindici date), ma solo in alcune tappe. La partenza è fissata per il prossimo 27 luglio al Rock in Roma, il festival ospitato dall'Ippodromo delle Capannelle, a circa mezz'ora di macchina dal centro della Capitale.