E' stato senza dubbio uno dei momenti più emozionanti che ci ricordiamo in apertura di una partita di calcio. Come era stato annunciato, martedì 13 giugno, alle 21, allo Stade de France di Parigi, prima che scendessero in campo le nazionali di Francia e Inghilterra (per la cronaca, l'incontro amichevole è terminato 3 a 2), una banda militare guidata da un cantante/chitarrista ha eseguito "Don't look back in anger", la canzone degli Oasis che, dopo essere stata intonata dalla gente in piazza St Ann di Manchester il 25 maggio, alla fine del minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attentato terroristico avvenuto il 22 maggio, e dopo essere stata riproposta durante il concerto "One love Manchester" dai Coldplay con Ariana Grande,

è diventata un po' la canzone-simbolo della città britannica ferita. Sia Liam sia Noel Gallagher hanno fra l'altro destinato al fondo della Croce Rossa Britannica per le vittime dell'attentato le loro royalties sul brano.

Ecco il video dell'inizio dell'incontro Francia-Inghilterra: il coro delle decine di migliaia di spettatori, tifosi francesi e inglesi uniti, è da brividi.