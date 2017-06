L'ex Oasis Noel Gallagher, aspramente criticato dal fratello Liam per l'assenza al concerto di beneficenza "One Love Manchester" (si trovava in vacanza con la famiglia in Italia), in realtà non sarebbe rimasto insensibile alla raccolta di fondi per le famiglie delle vittime dell'attentato di Manchester durante il concerto di Ariana Grande.

Stando a quanto riporta il "Mirror", infatti, Noel avrebbe donato in beneficenza tutti i proventi derivanti dal brano degli Oasis "Don't Look Back In Anger" a partire dal giorno dell'attentato al concerto; il denaro è stato devoluto all'associazione che si occupa dei parenti delle vittime e delle persone rimaste ferite. La fonte dell'informazione sarebbe il giornalista inglese Simon Kelner.

Non è ancora stata data una conferma ufficiale dal diretto interessato, che però ha rilanciato su Twitter l'articolo di Kelner pubblicato dalla testata "i" in cui si parla della cosa - un'implicita conferma, dunque...