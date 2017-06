I Depeche Mode, lo scorso 3 giugno, si sono esibiti in quello che - almeno al momento - sembra essere l'unico concerto in terra britannica del loro "Global Spirit Tour 2017". La band ha suonato al London Stadium e ha offerto una scaletta variegata, accolta trionfalmente dal pubblico convenuto, che ha potuto anche godere delle installazioni video ideate da Anton Corbijn, proiettate durante l'intero arco del live.

In particolare, poi, Gahan e compari (come già hanno fatto nelle date precedenti del tour) hanno proposto una cover del classicone di David Bowie "Heroes" nel segmento finale dei bis. La versione dei Depeche, riarrangiata secondo il loro stile, è decisamente una di quelle da sentire. Ecco un video della performance:

Questa la scaletta completa della serata:

Going Backwards

So Much Love

Play

Barrel of a Gun

A Pain That I’m Used To

Corrupt

In Your Room

World in My Eyes

Cover Me

A Question of Lust (acustica)

Home

Poison Heart

Where’s the Revolution

Wrong

Everything Counts

Stripped

Enjoy the Silence

Never Let Me Down Again

Bis:

Somebody

Walking in My Shoes

“Heroes”

I Feel You

Personal Jesus

I Depeche Mode saranno in italia per tre date a giugno: Roma, Milano e Bologna.