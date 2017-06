“Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band” compie cinquant’anni.

Sembra ieri che ne compiva quaranta.

Ma sembra molto lontano il 1967, l’anno in cui uscì, l’1 giugno, segnalando l’arrivo – e secondo alcuni anche preannunciando l’imminente fine – della “summer of love”. Come ha scritto su “il Fatto Quotidiano” il nostro direttore, Franco Zanetti, in quel caso nelle vesti di studioso e storico dei Fab Four, “gli studiosi dei Beatles dibattono da molti anni su quale sia da ritenere il miglior album del quartetto di Liverpool. Negli ultimi tempi si tende a considerare che “Revolver”, il 33 giri uscito il 5 agosto del 1966, sia il più significativo della discografia dei Beatles in termini di innovazione e originalità creativa; ma è in corso un’inattesa rivalutazione del cosiddetto “Doppio Bianco”, l’album “The Beatles”, uscito il 22 novembre del 1968, finora ritenuto sostanzialmente ipertrofico e dispersivo, del quale sembra si stia riscoprendo la varietà dei temi e delle ispirazioni.

Quel che però è indubbio è che, della discografia dei Beatles, l’album “più famoso” rimane “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (d’ora in avanti semplicemente “Sgt. Pepper”). E con ragione; perché, indipendentemente dalla sua posizione nella scala di valori relativa alla qualità intrinseca delle canzoni, “Sgt. Pepper” è indubitabilmente l’album di musica pop-rock più importante mai pubblicato. Lo è grazie al fatto che la sua valenza non è stata solo musicale, ma anche - forse soprattutto – sociale”.

Ma qui non vogliamo raccontare per l’ennesima volta la storia dell’album, men che meno la storia della famosa copertina di Peter Blake; vogliamo solo offrire qualche strumento di informazione e magari suggerire un paio di approcci meno scontati alla celebrazione che già sta impazzando su tutti i media – anche per via dell’uscita dell’edizione rimasterizzata rimixata e arricchita di outtakes e inediti.

Cominciamo comunque con un ripasso, partendo dall’imperdibile recensione scritta da Alfredo Marziano per “Rockol” nel 2007, che trovate qui.

Proseguiamo con alcune recensioni d’epoca, internazionali e italiane, tratte dal libro “La vera storia di Sgt Pepper”, edito da Giunti nel 2007: la recensione di Rockol del volume, scritto da Franco Zanetti e Riccardo Bertoncelli, è disponibile a questo indirizzo.

A questo indirizzo, invece, trovate le prime anticipazioni su due volumi di prossima uscita dedicati a "Sgt. Pepper".

E continuiamo con tre documentari sul disco, disponibili su YouTube:

"It Was Twenty Years Ago Today", diretto da John Sheppard nel 1987, con la partecipazione di Paul McCartney, George Harrison, George Martin e Derek Taylor, “storico” ufficio stampa della Apple: lo trovate qui (purtroppo la prima delle otto parti è stata resa muta per ragioni di copyright)

Un documentario della BBC del 1987, “The making of Sgt Pepper”:

Un documentario del 1992 prodotto dalla ITV e narrato da George Martin:

Il ricordo del fonico Geoff Emerick, che curò l'aspetto tecnico delle riprese di "Sgt. Pepper":

Un intervento di Richard Lush, all'epoca assistente di Geoff Emerick, fonico che seguì i Beatles durante le session di registrazione del disco:

Per quanto riguarda la copertina, vi segnaliamo un sito personale davvero impressionante il cui creatore ha identificato la fonte originaria di tutte le fotografie che compongono l’iconica immagine. Sempre a proposito della copertina, ecco trenta parodie della celebre grafica elaborata da Jann Haworth e da Peter Blake.

Poi c’è il discorso dei tributi e delle cover: Lo affrontiamo in questa pagina:

'Sgt. Pepper' dei Beatles compie 50 anni: i migliori tribute album

E' recente, invece, questa divertente iniziativa del duo comico-musicale statunitense Palette-Swap Ninja, che si è imbarcato in un complesso mash-up tra la saga cinematografica di "Star Wars" e il classico beatlesiano "Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band".

E per finire, ci siamo divertiti a compilare una versione “alternativa” di “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, pescando fra le centinaia di cover delle 13 canzoni dell’album: la trovate qui.