E' stata ufficializzata la tracklist del cofanetto di sei dischi che la Apple pubblicherà il 26 maggio per celebrare il cinquantenario dalla pubblicazione - avvenuta l'1 giugno 1967 - dell'epocale album "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, di cui Rockol vi ha tenuti tempestivamente informati, ecco quindi il dettaglio di cosa si troverà nel box (il prezzo italiano ancora non è stato comunicato, su Amazon.com attualmente il prezzo è di circa 150 dollari, più o meno 150 euro).

CD 1:

Nuovo mix stereo dell'album

CD 2 e 3:

33 altre registrazioni tratte dalle session dell'album, la maggior parte delle quali precedentemente inedita e mixate per la prima volta dai nastri a quattro piste delle session, in sequenza cronologica rispetto alla data di registrazione.

Un nuovo mixaggio stereo di "Penny Lane" e il mixaggio stereo del 2015 di "Strawberry Fields Forever".



CD 4:

I direct transfers del mixaggio originale in mono dell'album e dei singoli "Penny Lane" e "Strawberry Fields Forever".

Il mixaggio mono del singolo promozionale di "Penny Lane" della Capitol.

Primi mixaggi mono, inediti, di "She's Leaving Home", "A Day In The Life" e 'Lucy In The Sky With Diamonds" (si pensava che questo mixaggi fossero stati cancellati nel 1967, ma sono stati ritrovati durante le ricerche d'archivio per questa pubblicazione del cinquantenario).

Disco 5 e disco 6 (Blu-ray e DVD)

Nuovi mix audio surround dell'album e di "Penny Lane", realizzati da Giles Martin e Sam Okell, e il loro surround mix 5.1 di "Strawberry Fields Forever" del 2015.

Versioni audio ad alta risoluzione dei nuovi mix stereo dell'album e di "Penny Lane" e del mix stereo del 2015 di "Strawberry Fields Forever".

Contenuti video: i filmati promozionali restaurati in 4K di "Strawberry Fields Forever", "Penny Lane" e "A Day In The Life"; e "The making of Sgt. Pepper", una versione restaurata e precedentemente inedita del documentario trasmesso nel 1992, che contiene interviste con McCartney, Harrison e Starr, e materiale filmato girato in studio di registrazione presentato da George Martin.



dettagli delle tracklist:



BLURAY/DVD

1-13 "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" nuovo stereo mix/5.1

14 "Strawberry Fields Forever" - mix 5.1 del 2015

15 "Penny Lane" nuovo mix 5.1

16 The Making Of Sgt. Pepper" restaurato

17 "A Day In The Life" - audio 2017

18 "Strawberry Fields Forever" - audio 2017

19 "Penny Lane" - audio 2017

CD1 - album, nuovo stereo mix 2017

CD2

1 Strawberry Fields Forever - Take 1

2 Strawberry Fields Forever - Take 4

3 Strawberry Fields Forever - Take 7

4 Strawberry Fields Forever - Take 26

5 Strawberry Fields Forever - Stereo/Giles Martin Mix (probabilmente il mix del 2015)

6 When I'm Sixty-Four

7 Penny Lane - Take 6

8 Penny Lane - Sovraincisioni della voce e dialogo

9 Penny Lane - Stereo / Giles Martin Mix 2017

10 A Day In The Life- Take 1

11 A Day In The Life - Take 2

12 A Day In The Life - sovraincisioni orchestrali

13 A Day In The Life - ultimo accordo eseguito a voce

14 A Day In The Life - l'ultimo accordo

15 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Take 1

16 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Take 9

17 Good Morning Good Morning - Take 1

18 Good Morning Good Morning - Take 8

CD3

1 Fixing A Hole - Take 1

2 Fixing A Hole - dialogo e Take 3

3 Being For The Benefit Of Mr. Kite!

4 Being For The Benefit Of Mr. Kite! - Take 7

5 Lovely Rita - dialogo e Take 9

6 Lucy In The Sky With Diamonds - Take 1 e dialogo

7 Lucy In The Sky With Diamonds - dialogo

8 Getting Better - Take 1

9 Getting Better - Take 12

10 Within You Without You - Take 1

11 Within You Without You - George Harrison dà istruzioni ai musicisti

12 She's Leaving Home - Take 1

13 She's Leaving Home - Take 6

14 With A Little Help From My Friends - Take 1

15 Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (Reprise) Dialogo e Take 8

CD4

1-13 album in mono, mono mix originale

14 Strawberry Fields Forever (mono)

15 Penny Lane (mono)

16 A Day In The Live - primo mixaggio mono

17 Lucy In The Sky With Diamonds - mixaggio originario mono (versione creduta perduta)

18 She's Leaving Home - primo mixaggio mono

19 Penny Lane - mixaggio mono della Capitol

(Lasciatemi il tempo di raccapezzarmi - seguirà un commento. fz)