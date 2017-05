I Rolling Stones si esibiranno in un'unica data italiana il prossimo 23 settembre a Lucca, presso le Mura Storiche - una location mai utilizzata prima, che avrà come sfondo le Mura di cinta medievali, simbolo della città. La serata servirà anche a celebrare i 20 anni del Lucca Summer Festival.

Il concerto inizierà alle ore 21:00, ma i cancelli saranno aperti già alle 13:00

La prevendita dei biglietti si svolgerà come segue:

- presale esclusiva tramite app ufficiale The Rolling Stones e per titolari American Express: dalle ore 9:00 di giovedì 11 maggio alle ore 9:00 di sabato 13 maggio

- vendita generale in esclusiva sul sito Ticketone.it dalle ore 10:00 di Sabato 13 maggio

- vendita nei punti fisici del circuito Ticketone dalle ore 10:00 di domenica 14 maggio

Questi i costi per le singole aree disponibili:

- Pit 1: 700 posti da 300 euro più diritti di prevendita

- Pit 2: 3500 da 150 euro più diritti di prevendita

- Ingresso generale: 100 euro più diritti di prevendita

- Tribuna sulle mura: 200 euro più diritti di prevendita

Per info aggiornate sui biglietti, controllare i siti: www.rollingstones.com e www.dalessandroegalli.com

Per contrastare fenomeni legati al secondary ticketing ogni acquirente potrà comprare un massimo di otto biglietti; saranno poi effettuati controlli incrociati sui dati anagrafici e sarà attiva solo la consegna a domicilio tramite corriere espresso tracciabile.

Per ogni data del tour europeo ci saranno un opening act e un ospite che suonerà con gli Stones. Si parlava di Buddy Guy, ma il leggendario bluesman non è riuscito a liberarsi. Al momento sia ospite che spalla per la data di Lucca sono in via di definizione.