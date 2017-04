I Paramore sono tornati con un nuovo singolo intitolato "Hard Times" - e relativo video di accompagnamento. La canzone è legata a un nuovo album, previsto per il prossimo 12 maggio e intitolato "After Laughter".

Ecco il singolo:

Gli indie-emo rocker britannici non pubblicavano un disco dal 2013 e questo segna peraltro anche il ritorno in formazione dell'ex batterista Zac Farro.

Di seguito l'artwork dell'album:

Questa è invece la tracklist del disco:

1. Hard Times

2. Rose-Colored Boy

3. Told You So

4. Forgiveness

5. Fake Happy

6. 26

7. Pool

8. Grudges

9. Caught In The Middle

10. Idle Worship

11. No Friend

12. Tell Me How