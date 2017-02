Chance the Rapper fa il bis: dopo il premio nella categoria Best New Artist, l'artista di Chicago conquista un altro premio ai Grammy Awards 2017 aggiudicandosi anche la statuetta nella categoria Best Rap Album per "Coloring Book".

Dopo pochi attimi il rock fa irruzione allo Staples Center: sul palco appaiono di Metallica, accompagnati - come già reso noto nei giorni scorsi - da Lady Gaga, per una versione della nuova "Moth Into Flame", da "Hardwired...To Self-Destruct". Miss Germanotta si dimostra per nulla intimorita dal featuring con i colossi californiani dell'heavy, e si muove con sicurezza su un palco addobbato con una sorta di antologia dei luoghi comuni sul metal, dove impazzano modelle che pogano, jeans strappati, fiamme e giubbini di pelle. Un problema tecnico costringe James Hetfield a condividere il microfono con la voce di "Poker Face", aggiungendo un piccolo (salutare) imprevisto allo show: il frontman non la prende bene e, lasciando il palco, lancia la chitarra dietro le quinte.

Si passa poi al country, con Sturgill Simpson, che - accompagnato dai Dap Kings, ormai orfani di Sharon Jones - esegue dal vivo "All Around You".

Grammy Awards 2017: leggi qui la cronaca completa