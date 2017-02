Dal Microsoft Theater si passa allo Staples Center per la parte conclusiva - e più importante - della cinquantanovesima edizione dei Grammy Awards: in quella che è la "casa" dei Lakers e dei Clippers, infatti, non solo si concentrano le premiazioni nelle categorie principali di quelli che vengono comunemente definiti "gli Oscar della musica", ma anche le performance degli ospiti speciali, che - quest'anno - rispondono ai nomi di, tra gli altri, Lady Gaga, Metallica, Katy Perry e Daft Punk.

A fare gli onori di casa è James Corden, comico britannico celebre presso il pubblico internazionale per aver reso popolare il format di Carpool Karaoke.

Apre la cerimonia Adele, in veste di performer, con "Hello", il primo estratto dal suo ultimo album, "25", in gara all'edizione 2017 dei Grammy Awards nella categoria Record Of The Year: l'esibizione è impeccabile, la scenografia essenziale, con la diva britannica a cantare su una pedana piazzata in mezzo alla platea.

Una breve gag in stile slapstick introdice Corden alla platea, che si produce immediatamente in un rap dedicato alla "music's biggest night" 2017 e ai suoi protagonisti: il presentatore chiama sul palco Jennifer Lopez. La latin star annuncia la premiazione della categoria Best New Artist: a vincere è Chance The Rapper.

Paris Jackson, la figlia del Re del Pop, sale sul palco per annunciare il set di The Weeknd: l'artista canadese si presenta sul palco coi Daft Punk, il suo dance francese ormai di casa ai Grammy Awards. A tenere banco, ovviamente, è "I Feel It Coming", il featuring incluso nell'album "Starboy" pubblicato dalla star dell'r'n'b lo scorso anno.

