John Travolta introduce Keith Urban e Carrie Underwood sul palco dell'edizione 2017 dei Grammy Awards: i due giganti del mainstream country si producono nell'esecuzione del duetto di "The Fighter", già incluso nell'album "Ripcord" del 2016.

La categoria Best Pop Duo/Group Performance è introdotta da Nick Jonas: a spuntarla sono i Twenty One Pilots (che prima di salire sul palco si tolgono i pantaloni), con "Stressed Out". E anche questa volta Rihanna, in lizza nella stessa categoria con "Work", resta a bocca asciutta.

Si torna alle performance con Ed Sheeran: il cantautore britannico sale sul palco dello Staples Center per offrire alla platea una versione live di "Shape Of You", estratto dall'album di prossima uscita dell'artista, "÷", atteso nei negozi il prossimo 3 marzo. Armato solo di loop station (piuttosto ingombrante, per la verità), chitarra acustica e sintetizzatore, l'artista strega il pubblico in sala.

I Chainsmokers introducono la premiazione della categoria Best Rock Song: ad avere la meglio è ancora David Bowie con la title track del suo ultimo album, "Blackstar", che batte "Burn the Witch" dei Radiohead, "Hardwired" dei Metallica, "Heathens" dei Twenty One Pilots e "My Name Is Human" degli Highly Suspec.

Grammy Awards 2017: leggi qui la cronaca completa