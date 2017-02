Giusy Ferreri torna in gara al Festival di Sanremo a distanza di tre anni dal nono posto di "Ti porto a cena con me": lo fa con "Fa talmente male", brano prodotto dagli hitmaker Takagi & Ketra, già dietro i successi di Fedez e J-Ax e "Roma-Bangkok" della stessa cantante di origini siciliane con Baby K. "È un brano che presenta delle sonorità più fresche", dice Giusy, "ha grinta ed energia".

"Fa talmente male" anticipa l'uscita del nuovo album di inediti della cantante, "Girotondo", in uscita a marzo: si tratta del primo disco di inediti in tre anni per Giusy Ferreri. L'ultimo, "L'attesa", è uscito infatti nel 2014, mentre alla fine del 2015 la cantante ha pubblicato una raccolta di inediti.