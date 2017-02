Cosa succederà questa sera, martedì 7 febbraio, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2017? I primi 11 dei 22 big in gara interpreteranno le loro canzoni e la votazione per ognuna delle canzoni avverrà con sistema misto: del pubblico attraverso il televoto, e della giuria della sala stampa. Le due votazioni avranno lo stesso peso, del 50%.



Per quanto riguarda il televoto, ci saranno due sessioni di voto: la sessione singola per ogni esibizione degli 11 big, in cui sarà possibile votare solo l'artista che si esibisce in quel momento; e la sessione highlights al termine di tutte le 11 esibizioni, in cui sarà possibile votare tutti gli 11 artisti in gara.



Quanto alla giuria della sala stampa, invece, ciascun giornalista esprime tre preferenze singole, ovvero da attribuire a tre artisti differenti.



Il risultato del televoto sarà costituito dalla somma dei voti ottenuti da ogni artista sia nella sessione singola che nella sessione highlights. Tale risultato sarà trasformato in percentuale e sommato al voto percentualizzato della giuria della sala stampa: i due distinti risultati peseranno entrambi per il 50%.



Al termine della serata, senza svelamento della effettiva posizione e senza indicazione delle relative percentuali, verrà stilata una classifica: i primi 8 artisti in classifica verranno ammessi direttamente alla quarta serata, gli ultimi 3 artisti parteciperanno ad un "girone eliminatorio" nel corso della terza serata.



In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della giuria della sala stampa.

