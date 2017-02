Stando a quanto riportato da "Variety", sarebbe in preparazione un documentario dedicato a Slowhand, ovvero Eric Clapton. La pellicola, diretta da Lili Fini Zanuck e prodotta da John Battsek ("Searching for Sugar Man") è ancora in fase di lavorazione e verrà presentato, con la visione di vari spezzoni, durante il prossimo European Film Market, in cerca di potenziali acquirenti per il mercato europeo.

Stando a quanto riportato, per il documentario è stato garantito l'accesso all'archivio personale dell'artista, dove è stato possibile recuperare video rari e inediti, di performance e backstage, oltre che foto, poster, documenti e diari.

Il titolo del documentario è "A Life in 12 Bars" e offrirà uno sguardo sull'intera carriera del musicista, dagli esordi alla fama mondiale, senza trascurare i lati più oscuri e gli episodi tragici.