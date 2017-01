Father John Misty ha annunciato titolo e data d'uscita del suo nuovo album di inediti, ideale successore di "I love you, honeybear": il nuovo lavoro del cantautore americano si intitola "Pure comedy" e verrà consegnato al mercato il prossimo 7 aprile. Il disco conterrà 13 nuove canzoni scritte da Joshua Michael Tillman, questo il vero nome del musicista (che di recente ha collaborato anche con Lady Gaga per il nuovo album di quest'ultima), nel corso del 2015 e registrate a Los Angeles a marzo del 2016.



Nel suo nuovo album, Father John Misty affronterà temi come il progresso, la tecnologia, la fama, la politica, i social media e le relazioni umane. Del disco, il cantautore ha già offerto un'anteprima: è già disponibile in rete, infatti, il primo singolo estratto dal disco, la title track "Pure comedy", mentre insieme all'annuncio del disco è stato pubblicato anche un video-trailer del progetto.







La copertina del disco, che uscirà anche in formato doppio vinile, è stata disegnata dall'illustratore Ed Steed e sarà disponibile in quattro diverse versioni: le potete vedere di seguito, mentre più sotto trovate la tracklist di "Pure comedy"."Pure comedy""Total entertainment forever""Things it would have been helpful to know before the revolution""Ballad of the dying man""Birdie""Leaving LA""A bigger paper bag""When the god of love returns there'll be hell to pay""Smoochie""Two wildly different perspectives""The memo""So I'm growing old on magic mountain""In twenty years or so"