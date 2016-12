Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la classifica prodotta da Radio Airplay in esclusiva per Rockol. Si tratta di una graduatoria per numero di passaggi (generata monitorando oltre 180 emittenti radiofoniche italiane) che riguarda soltanto gli artisti esordienti italiani, quelli cioè che per la prima volta sono stati regolarmente trasmessi in radio. Eccola di seguito (il numero tra parentesi indica la posizione della settimana precedente):

1 (N) “Futurinferno” KEIS

2 (N) “Ghost Dreamer” DEUDIA (Interbeat Records)

3 (5) “Spirito libero” MONICA CERRI (MC Records)

4 (1) “Dream in Life” ROXY RAIN (Interbeat Records)

5 (7) “Virtualmente” KATY DESARIO (Phonogram Music)

6 (4) “Tutta un'altra cosa” ALICE SPINELLI

7 (2) “The Taste” RICHARD VON SABETH (Rehab Records)

8 (9) “Non riesco più” CLAUDIO CERVATI (San Luca Sound)

9 (6) “Figli di papà” Sfera Ebbasta (Universal Music)

10 (3) “Settembre” PROSPETTIVE DI GIOIA SULLA LUNA (Manitalab/Latlantide)

