Il nuovo album in studio di Giusy Ferreri uscirà a marzo 2017, praticamente qualche settimana dopo la partecipazione della cantautrice palermitana al Festival di Sanremo 2017 con "Fa talmente male", canzone scritta da Roberto Casalino, Paolo Catalano e il duo di Takagi & Ketra, già dietro a hit come "Vorrei ma non posto" (J-Ax e Fedez), "Roma-Bangkok" (Baby K e Giusy Ferreri) e "Oroscopo" (Calcutta). Il disco sarà il primo di Giusy Ferreri ad essere composto da soli brani inediti in ben tre anni: l'ultimo album in studio della cantautrice, infatti, è "L'attesa", uscito nel 2014 (a dicembre 2015, invece, era uscita la raccolta "Hits").



Ad aprile, poi, Giusy Ferreri tornerà ad esibirsi dal vivo con "Anteprima Live 2017", due date che la vedranno presentare in anteprima le canzoni del nuovo disco a Roma e a Milano. La voce di "Novembre" sarà in scena all'Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi) il 4 aprile e al Teatro Nuovo di Milano il 12 aprile. I biglietti per assistere alle due date saranno in prevendita dalle 16 di oggi, mercoledì 21 dicembre, su Ticketone e presso i punti vendita abituali.