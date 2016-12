L’ex Linear-Ciak, tensostruttura nella periferia sud-est milanese, trasformato nella X Factor Arena, con un palco-skyline di grattacieli/schermi luminosi: la decima stagione del talent è stata presentata oggi alla stampa, in vista del debutto live di domani sera, 27 ottobre. Sulle note di “Baby I’m a star” di Prince, i giornalisti hanno visto il nuovo palco in azione, con tanto di fuoco e fiamme. Per la finale del 15 dicemvbre, invece, X Factor tornerà al Forum di Assago

Le notizie, innanzitutto: sono stati annunciati i primi ospiti: il ritorno di Robbie Williams ad X Factor (dove era stato ospite nel 2012). Il cantante presenterà il nuovo album “The heavy entertainmente show”, (in uscita il 4 novembre), nella puntata del 10, la terza, in cui sarà presente anche Shawn Mendes. Nella prima puntata ospiti Marco Mengoni e Matt Simons, nella seconda puntata Giorgia.

Altra notizia è il ritorno di Elio nel programma, che condurrà il dopo-puntata, “Strafactor”, assieme a Mara Maionchi: una sorta di appendice, un talent nel talent - dedicato ai casi umani, che il programma ha trovato il modo di sfruttare anche in questa fase. "E' una cosa che prendiamo molto sul serio", dicono i vertici di Sky. Mentre Elio, in collegamento in mutande, scherza: "E' il punto più alto della mia carriera televisiva". Ad accompagnare Mara ed Elio, Daniela Collu (in arte Stazzitta), e altri giudici diversi di puntata in puntata. Si vota su sito e app, come nella gara reale: il vincitore dei 12 "talentu" si esibirà alla finale. I giudici ospiti della prima puntata, saranno Jake La Furia e Marco Travaglio.

Presenti in conferenza stampa i quattro giudici Manuel Agnelli, Arisa, Fedez e Alvaro Soler, con le relative le squadre (rispettivamente Over, Under uomini, Under donne, Gruppo). I vertici di Sky e Alessandro Cattelan promettono che il programma racconterà una storia, e che nelle sei puntate dalle audizioni ai bootcamp non è ancora stato tutto messo a fuoco in questo racconto,

Per la parte spettacolare, regia di Riccardo Villotti, confermato Tommassini come direttore artistico, mentre per la parte musicale, i producer, coordinati dal direttore musicale Fabrizio Ferragguzzi, sono Fausto Cogliati (Fedez), Rodrigo d’Erasmo (Agnelli) , Giuseppe Barbera (Arisa) e Antonio Filippelli (Soler). Vocal coach sono Paola Folli e Rossana Casale.

Per gli esiti musicali del programma, il presidente di SonyMusic Andrea Rosi parla di 2.300.000 di copie di album venduti, oltre 60 album di platino, 35 artisti che hanno pubblicato un album, di cui 9 ancora sotto contratto con la major.

Ritorna la polemica dei Jarvis, che hanno rifiutato di partecipare alla fase finale: Eliana Guerra, responsabile del programma, dice che "hanno liberamente scelto di non firmare il contratto discografico: lo stesso che hanno firmato tutti gli artisti di X Factor nel mondo, dagli One Direction ai Marco Mengoni. X Factor è un programma serio e punta a lanciare degli artisti". Fedez rincara la dose: "Si è parlato di contratto capestro, si fa del complottismo: ma ho visto questi contratti e sono standard, sono gli stessi che ho firmato anche io fuori da X Factor, un pro-forma".