Il cantautore romano annuncia il suo ritorno sulle scene, a distanza di tre anni dall'uscita del suo ultimo album "Al monte" e quasi due anni dopo il tour "Corde 2015", con un nuovo album e un concerto - organizzato da Vivo Concerti - che il prossimo 25 marzo lo vedrà esibirsi per la prima volta in carriera sul palco del PalaLottomatica di Roma. Il nuovo disco di Mannarino, il quarto della sua carriera, arriverà nei negozi all'inizio del 2017.



I biglietti per il concerto romano del 25 marzo saranno disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club dalle ore 10 di domani, martedì 25 ottobre. Dalle ore 10 di mercoledì 26 ottobre, invece, i biglietti saranno in vendita anche sul sito di Ticketone, mentre dalle ore 10 di sabato 29 ottobre sarà possibili acquistarli in tutti i punti vendita Ticketone e presso le rivendite autorizzate. Sempre da sabato 29 ottobre, in tutti i punti vendita Ticketone, per i disoccupati e i bambini fino a 10 anni saranno disponibili 100 biglietti al prezzo ridotto di 10 euro. I prezzi dei biglietti: 30 euro per il parterre in piedi (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali), 35 euro per il 1° anello numerato (+ d.p.), 30 euro per il 2° anello numerato (+ d.p.), 25 euro per il 3° anello numerato (+ d.p.).