E' la prima volta che sono raccolte in un'unica pubblicazione tutte le tavole disegnate da Massimo Cavezzali che hanno come protagonisti John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Cavezzali ha sempre guardato con particolare curiosità e interesse al mondo della musica (personalmente conservo, incorniciata, una sua illustrazione in cui riunisce in gruppo tutti i cantanti che contribuirono a un mio progetto discografico del 1983, "Natale con i tuoi", pubblicato dalla CGD).

E anch'io ho sempre guardato con divertimento le sue vignette che hanno per protagonisti i cantanti: che non si limitano - come, per fare un esempio, le vignette di Prosdocimi per le gloriose raccolte Panini della figurine dei cantanti del 1968, 1969 e 1972 - alla caricatura fisiognomica, ma ne illustrano anche le canzoni, i caratteri e i tic.



Quando VoloLibero mi ha chiesto di partecipare alla realizzazione del libro che avete fra le mani, ho accettato con molto piacere, e confesso di essere rimasto sorpreso dalla precisione anche psicologica con cui Cavezzali racconta i Fab Four - senza mai rinunciare a un umorismo pungente, ma anche concedendosi, da quell'estimatore dei Beatles quale evidentemente è, qualche concessione alla nostalgia e alla commozione.

Sono certo che condividerete il divertimento e il piacere con il quale ho (per quanto di mia competenza) cercato di corredare con i miei brevi testi i suoi disegni - che di per sé non ne avrebbero avuto bisogno per essere apprezzati e goduti dai lettori di "Comic Submarine". Il voto al libro riguarda, naturalmente, solo il lavoro di Cavezzali...

Franco Zanetti