Semplicemente l'ultimo progetto discografico di Van Morrison

Sono 75 le primavere sulle spalle di Van Morrison, ma il ragazzo pare proprio non sentirsele addosso.

Lo scoccare dei 70 anni gli deve avere portato in dono una incontrollabile voglia di studio di registrazione (e anche di concerti), da allora infatti ha pubblicato, uno dietro l'altro, ben sette album. Come qualche miliardo di persone sul nostro pianeta anche il musicista irlandese non aveva però previsto che a cavallo tra gli anni Dieci e Venti di questo secolo sarebbe comparso un mortale virus che si è già conquistato qualche tragico rigo nei libri di storia, e probabilmente qualche altro ne conquisterà nel tempo a venire. Il virus ha costretto buona parte del genere umano a dover ricorrere a misure impensabili, quali l'uso costante di una maschera a coprire naso e bocca, il distanziamento sociale tra le persone, se non il divieto di uscire dalle proprie case perché questo non si diffonda.

Ventotto canzoni in risposta al lockdown

Il leone di Belfast, in piena attività, non ha gradito per nulla lo stop dato dai vari governi a concerti ed altre manifestazioni, ed ha espresso posizioni di puro scetticismo con i bruschi modi di fare e gli spigoli insiti nel suo carattere che lo distinguono da sempre, forse ulteriormente avvelenati oltre che dalle fatiche del vivere al tempo della pandemia anche dal recente, nel 2018, divorzio dalla moglie. Van il periodo di chiusura forzata l'ha impegnato nello scrivere nuova musica e nuove canzoni (cos'altro altrimenti!) ed ora torna con il suo ultimo progetto musicale, come recita il titolo dell'album, ”Latest Record Project: Volume 1”. Un progetto che si compone di ventotto brani, come riportato in precedenza, il signor Morrison ha una qual certa facilità nel comporre canzoni, e il lockdown se da una parte gli ha negato la libertà di movimento, dall'altra gli ha regalato parecchio tempo libero per darsi da fare con il suo passatempo preferito.

Per musica e testi

Come si sa, Van the Man, guidato dal talento, spazia perfettamente a suo agio tra generi musicali quali blues, R&B, jazz e soul, utilizzando per intrecciare le note dei brani quel miracolo di voce di cui l'ha dotato Madre Natura, qui esaltata e valorizzata ulteriormente dalla puntualità dei cori di accompagnamento e dal calore alimentato da Hammond e fiati che lo supportano molto più che in maniera egregia.

E' davvero grande musica la sua, che non potrà deludere gli ammiratori. Ma le canzoni di ”Latest Record Project: Volume 1” se sono senza tempo dal lato musicale, sono calate mani e piedi nella realtà del giorno d'oggi per quanto riguarda i testi, come in ”Dead Beat Saturday Night” ('No life, no gigs, no choice, no voice') sul lockdown, oppure ”Why Are You On Facebook?” sui social network, o l'indipendenza di pensiero ”Where Have All The Rebels Gone”. Sono solo tre esempi, ma se ne potrebbero fare altri. Van Morrison ne ha per tutti e chi volesse prestare adeguata attenzione alle parole delle canzoni non potrà che rilevare un suo certo esagerato accanimento e una sua certa ossessione che proprio perché portati ripetutamente finiscono per depotenziare il messaggio che si vuole veicolare e rischiano di dipingerlo solo come il vecchio brontolone del paese da non prendere troppo sul serio.

Appuntamento nel futuro

”Latest Record Project: Volume 1” è il disco numero quarantadue di una lunga carriera iniziata alla metà degli anni Sessanta con i Them, se la salute avrà l'onore di assisterlo c'è da credere che avremo il piacere in futuro di ascoltare molte altre canzoni di Van Morrison. Che siano scritte per attaccare e criticare aspramente il mondo che lo circonda oppure anche no.