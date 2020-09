I dischi fondamentali del rock: "Famous Blue Raincoat" di Jennifer Warnes

Quando nel 1972 per produrre JENNIFER si scomoda nientemeno che John Cale la Warnes ha già due LP alle spalle, nessuno dei quali ha venduto granché. È un glorioso insuccesso pure il terzo e giunge allora davvero propizia la proposta di diventare corista per Leonard Cohen: sodalizio artistico e amicizia che dureranno fino alla scomparsa, nel 2016, del mentore, resistendo ai colpi più terribili: quelli della buona sorte. Lungo difatti l’elenco delle hit collezionate da Jennifer Warnes nell’ultimo quarto del XX secolo, nelle classifiche country come in quelle pop – spesso duetti tratti da colonne sonore, con Joe Cocker (il più celebre, per Ufficiale e gentiluomo) come con Chris Thompson o Bill Medley (il secondo numero 1 USA per la signora).

Ma sarà sempre il Canadese l’uomo più vicino alle corde vocali e artistiche di colei che è la migliore interprete che le sue canzoni abbiano mai avuto. Benedice questa raccolta di sue cover con una foto sul retro di copertina e un’apparizione in "Joan Of Arc" e chissà se fu soddisfatto o intimidito da versioni che sovente pareggiano gli originali e in almeno un caso – la traccia omonima, trafitta da archi struggenti – arrivano a farsi preferire. Stellare il parco musicisti coinvolti e basti citare Van Dyke Parks, Stevie Ray Vaughan, David Lindley, Bill Payne.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.