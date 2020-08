I dischi fondamentali del rock: "Cold fact" di Rodriguez

Pochi dischi hanno una storia singolare quanto questo che fu, nel 1970, il primo di due soli LP di un ventottenne ispano-americano di Detroit. Pochi dischi sottratti alle dispute fra collezionisti dacché l’industria delle ristampe prese piede a metà ’80 sono stati capaci di suscitare altrettanto scalpore. Nessuno come questo di riscrivere la Storia. Collezione di canzoni fenomenali: da una "Sugar Man" dritta da FOREVER CHANGES a una "Crucify Your Mind" fra Bob Dylan e Van Morrison, da una "Forget It" che affidata a James Taylor avrebbe venduto milioni di copie a una "I Wonder" che avrebbe potuto scrivere Fred Neil, gli fosse venuta voglia di una seconda "Everybody’s Talkin’".

Altrove: Ed Hazel che si unisce ai Love ("Only Good For Conversation"); di nuovo Dylan che stavolta si traveste da Nick Drake ("Inner City Blues"); Terry Callier che si rituffa nelle strade del Village ("Jane S. Piddy"). Una scoperta di Dennis Coffey, Rodriguez pubblicava l’anno dopo e sempre nell’indifferenza generale COMING FROM REALITY, per poi abbandonare le scene. Tornerà a calcarle a fine ’90 e in Sudafrica, dove nel frattempo era diventato – senza saperlo! – un idolo di massa considerato alla stregua dei più grandi del rock d’ogni tempo. Dopo l’uscita nel 2012 del documentario "Searching For Sugar Man", il resto del mondo si è accodato.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.