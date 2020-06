Jason Isbell: School of Classic Rock

di redazione Vinyl

Il suo nome è poco conosciuto in Italia, ma Jason Isbell, 41 anni, non è giovanissimo, ha un passato tormentato, ed ha iniziato nei Drive-By Truckers, storica band di Athens, Georgia (sì, la città dei R.E.M.) attiva nel circuito country-rock.

Isbell, superati i problemi personali, da qualche anno sforna dischi uno più bello dell’altro, sempre più lontani dal country - anche se vive a Nashville, la città simbolo del genere - e più semplicemente rock.

Reunions, prodotto sempre da David Cobb, ha un suono più ambizioso, esemplificato perfettamente dalla lunga introduzione di What’ve I Done to Help, che vede la presenza di David Crosby ai cori.

In 41 minuti passa dal rock all’acustico al power pop con una capacità di raccontare storie che ha pochi uguali in questo periodo.

