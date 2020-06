Sleaford Mods: melodie scarne e tensione a fior di pelle

di redazione Vinyl

Onestà cruda, rabbia che scorre nelle vene, ironia tagliente, sorriso beffardo. Parole sputate che scivolano su ritmi martellanti. Il duo inglese Sleaford Mods rappresenta questo e molto altro: per esempio è diventato anche uno dei progetti preferiti di un ribelle della musica come Iggy Pop.

All That Glue è una raccolta che farà felici i fan e permetterà, a chi non conosce Jason Williamson e Andrew Fearn, di approfondire il loro immaginario post punk nato nel 2007 a Nottingham: il progetto è composto da 22 brani realizzati nell’arco di sette anni, nel periodo 2012-2019, tra inediti, b-side e rarità.

