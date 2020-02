La casualità dell'esistenza per Greg Dulli

di redazione Vinyl

Si tratta del primo album solista della voce degli Afghan Whigs. Tutte le canzoni, scritte e suonate dallo stesso Dulli, sono intrise di forte emotività e tensione rock, di sentimenti che girano intorno al concetto di “casualità” dell’esistenza.

Una strana alchimia di emozioni e circostanze che scolpiscono il vivere dell’uomo: tutto questo è al centro delle visioni dell’artista statunitense.

Nel pieno della tradizione cantautorale di Bob Dylan, Neil Young e Nick Cave, Dulli sforna un disco in cui la potenza della chitarra si alterna ai suoni più sepolcrali del pianoforte, passando anche per linee acustiche intime e viscerali, regalando all’ascoltatore un’opera in cui luci e ombri duellano costantemente.

