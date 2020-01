R.E.M., "Monster": un quarto di secolo e non sentirlo

di redazione Vinyl

Nel 1994 i R.E.M. colsero tutti di sorpresa. Tornarono alle chitarre elettriche dopo il mega successo di Out Of Time e Automatic For The People, in cui a dominare erano atmosfere acustiche e melodia.

E che chitarre: non il jingle-jingle delle loro origini, ma un muro sonoro di distorsione, dietro cui venne nascosta la voce di Michael Stipe.

Era la loro interpretazione del grunge – una canzone, Let Me In fu dedicata all’amico Kurt Cobain, da poco scomparso. Ma una parte dei nuovi fan scappò e per molti Monster rimase un album controverso.

La versione per i 25 anni riscrive la storia: il produttore Scott Litt ha rimesso mano ai nastri originali, preparando un remix più aperto e dinamico, con maggiore spazio a voce e melodia.

